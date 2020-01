Après avoir passé les deux précédents tours, l’AS Monaco et l’AS Saint-Etienne se retrouvent pour les huitièmes de finale de la Coupe de France.

A domicile, l’AS Monaco se présente dans un 4-4-2 avec Benjamin Lecomte dans les buts. Ce dernier est devancé par Ruben Aguilar, Jemerson, Benoît Badiashile et Jorge. Adrien Silva et Aleksandr Golovin forment le double pivot. Les couloirs sont occupés par Gelson Martins et Arthur Zagré. Wissam Ben Yedder est accompagné par Keita Baldé en pointe de l’attaque.

De son côté, l’AS Saint-Etienne opte pour un 4-2-3-1 où Stéphane Ruffier peut compter sur Mathieu Debuchy, William Saliba, Wesley Fofana et Gabriel Silva en défense. Yann M’Vila et Jean-Eudes Aholou se retrouvent au cœur du jeu. Enfin, Loïs Diony est soutenu par Franck Honorat, Romain Hamouma et Dennis Bouanga.

Les compositions :

AS Monaco : Lecomte - Aguilar, Jemerson, Badiashile, Jorge - Gelson, Silva, Golovin, Zagré - Ben Yedder, Baldé

AS Saint-Etienne : Ruffier - Debuchy, Saliba, Fofana, Gabriel - M’Vila, Aholou - Honorat, Hamouma, Bouanga - Diony