Présenté officiellement à la presse ce mercredi, Cesc Fabregas est revenu sur les conditions de son départ soudain de Chelsea. Le milieu espagnol a concédé volontiers que cela n’avait pas été facile pour lui de quitter l’Angleterre.

« Je ne vais pas mentir cela a été difficile de quitter l’Angleterre après treize années passées là-bas. Je me sens parfois même plus Anglais qu’Espagnol. C’est donc avec beaucoup d’émotion que j’ai quitté l’Angleterre après 500 matchs joués et des titres gagnés. J’ai considéré que pour moi, c’était le meilleur moment de partir », a ainsi révélé l’international ibérique.