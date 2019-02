À respectivement 34 et 35 ans, Danijel Subasic et Diego Benaglio ne représentent pas franchement l’avenir. L’AS Monaco en a bien conscience. Le club de la Principauté pourrait donc bien profiter du prochain mercato pour injecter du sang neuf dans cette position. Et selon le média israélien Walla, les Rouge-et-Blanc auraient un œil sur le portier du Maccabi Tel Aviv Predrag Rajkovic (23 ans).

Un accord serait même proche à en croire cette source, relayée en Serbie par Novosti. À noter que les Girondins de Bordeaux sont également associés au gardien international serbe (11 sélections). Un montant de 4,5 M€ est évoqué pour le transfert. Pour rappel, le champion du monde U20 en 2015 avait déjà été annoncé en Ligue 1 à l’époque, du côté de l’Olympique Lyonnais et du Paris SG.