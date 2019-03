Après la trêve internationale, l’AS Monaco recevait le Stade Malherbe de Caen ce dimanche dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1. Et dans ce match important pour le maintien, le club du Rocher (16e) a chuté à domicile (0-1), laissant le SMC, désormais 18e, revenir à sept points. Après la rencontre, Djibril Sidibé a alors livré ses premiers sentiments au micro de BeIn Sports.

« C’est une grosse désillusion cet après-midi. On avait à coeur de continuer cette série mais on est tombé dans un faux rythme, et ils ont fait preuve de réalisme sur leur force, les centres, et puis on a essayé de revenir, attaquer... On s’est créé pas mal de situations mais on a manqué de réussite », a expliqué l’international français avant de soulever un problème en particulier : « c’est l’exigence individuel ! On doit tous être concentré, on doit toujours faire plus. Ce n’est parce qu’on a fait de très bons matches contre des grosses équipes comme Lyon... On doit se remettre en question, travailler et se dire que chaque match, c’est une finale. »