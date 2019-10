Cet été, l’AS Monaco a laissé filer plusieurs jeunes talents. Parmi eux, Han-Noah Massengo. Considéré comme l’un des grands espoirs du club princier, il a choisi de rejoindre Bristol. Un choix qui a pu étonner puisque l’écurie évolue en Championship, soit la deuxième division anglaise. Interrogé par RMC Sport, Massengo est revenu sur sa décision et a assumé son choix.

« C’est simple : à Monaco, je ne pense pas que j’allais jouer. Bristol est arrivé, j’ai tout de suite adhéré au projet qu’ils avaient pour moi. Je voulais jouer, enchaîner les matchs, gagner en expérience, et tout était basé sur ma progression. Jusqu’à preuve du contraire, c’est ce qu’il se passe, je joue pour l’instant. C’était ce que je voulais ». Il poursuit : « Oui, ça peut surprendre. Les gens ne connaissent pas le Championship qui est un championnat compétitif. Tout le monde peut maintenant se rendre compte que mon choix était réfléchi. Ce n’est pas un choix fait sur coup de tête. Encore une fois, je voulais jouer. C’est simple. Le projet, c’est de progresser et d’essayer de jouer en Premier League avec Bristol ». Enfin, quand il lui a été demandé s’il avait des regrets de ne pas avoir continué à jouer avec l’ASM, il a confié : « Non... J’ai fait mes matchs l’année dernière. On ne comptait pas forcément sur moi cette saison. Et quand je vois comment ça se passe pour moi à Bristol, je n’ai aucun regret ».