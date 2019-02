Revenu sur le banc de l’AS Monaco, Leonardo Jardim a été éliminé en demi-finale de la Coupe de la Ligue face à Guingamp (2-2, 5-4 aux tirs au but). Pour son retour en Ligue 1, le technicien portugais a fait des choix audacieux en installant un 4-3-3 avec Danijel Subasic dans les buts et une défense composée de Djibril Sidibé, Kamil Glik, Benoît Badiashile et Fodé Ballo-Touré.

Jemerson évolue en tant que sentinelle auprès de Cesc Fabregas et Aleksandr Golovin. Les deux portugais, Gelson Martins et Rony Lopes prennent les couloirs tandis que Radamel Falcao est en pointe de l’attaque asémiste. A noter que Carlos Vinicius, Georges-Kévin Nkoudou et Adrien Silva sont sur le banc.

Les compositions :

AS Monaco : Subasic - Sidibé, Glik, Badiashile, Ballo-Touré - Fabregas, Jemerson, Golovin - Lopes, Martins, Falcao

Toulouse FC : Reynet - Diakité, Jullien, Shoji, Sylla - Sangaré, Durmaz - Dossevi, Garcia, Gradel - Leya Iseka