Cet hiver, l’AS Monaco s’est renforcé en accueillant plusieurs renforts dont Gelson Martins. Un élément qui reste sur deux buts lors de ses deux derniers matches. Interrogé à son sujet en conférence de presse, Leonardo Jardim a fait l’éloge du joueur portugais.

C’est un joueur qui apporte une bonne dynamique offensive. Il est rapide, a une bonne relation avec le ballon. Il a peut-être surpris beaucoup de monde car ils pensaient qu’il était mauvais car il ne jouait pas à l’Atlético. Quand on change de club, on n’est jamais assuré de jouer souvent. Prêté sans option d’achat, Gelson Martins repartira chez les Colchoneros en fin de saison. Mais Jardim ne veut pas y penser. « Oui, le foot c’est comme ça. Nous avons trouvé un accord pour qu’il vienne nous aider cette année. Pour le futur, tout est possible. Ce n’est pas le plus important. Le plus important, c’est le présent ».