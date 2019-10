Transféré à Manchester United en 2015 alors qu’il n’avait que 20 ans, Anthony Martial réalise une carrière en dents de scie du côté d’Old Trafford. Néanmoins, cette opération a rapporté gros à l’ASM, à savoir 50 M€ pour le transfert et 10 M€ de bonus grâce aux 25 premirrs buts inscrits par l’attaquant sous le maillot mancunien.

Cependant, le Times rappelle que les deux autres bonus inclus par Monaco (à savoir 10 M€ si Martial est nommé pour le Ballon d’Or et 10 M€ dès que le joueur atteint 25 capes en équipe de France) ne sont plus valables. En effet, ils avaient une durée de quatre ans. Or Martial n’a atteint aucun de ces deux objectifs en 2019.

