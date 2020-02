En quête d’un troisième succès de rang en Ligue 1, l’AS Monaco reçoit le Montpellier Hérault Sporting Club, à Louis-II, en ouverture de la 25e journée de Ligue 1 (20h45). Les hommes de Roberto Moreno prendraient la place des Montpelliérains (5e) en cas de succès. Des Héraultais qui s’étaient fait balayer à Paris (5-0) lors de leur dernier déplacement, mais qui en cas de victoire reviendraient à un point du podium.

Pour ce match, Roberto Moreno est privé de Tchouaméni, Adrien Silva et Gelson Martins, tous suspendus. Il aligne un 4-3-3, avec un milieu Bakayoko, Fofana, Golovin et un trio d’attaque composé de Slimani, Jovetic et Ben Yedder. En face, Michel Der Zakarian est lui privé d’Andy Delort, Sambia et Rulli, suspendus. Il propose un 3-4-3, avec Ristic dans le couloir gauche, Ferri et Mollet en soutien de Laborde aux avant-postes.

Les compositions d’équipes :

Monaco : Lecomte - Aguilar, Glik, Ballo-Touré, Maripan - Fofana, Bakayoko, Golovin - Slimani, Jovetic, Ben Yedder

Montpellier : Bertaud - Le Tallec, Hilton, Congré - Souquet, Chotard, Savanier, Ristic - Ferri, Mollet - Laborde