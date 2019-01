Hier soir, l’AS Monaco a rapporté un point de l’Orange Vélodrome après le nul face à l’Olympique de Marseille. Une rencontre durant laquelle Thierry Henry a lancé plusieurs recrues.

En conférence de presse ce lundi, il a avoué être ravi de ses nouveaux joueurs. « Ballo-Touré a été très bon dans le pressing et dans la projection vers l’avant. Cesc (Fabregas), lui, apporte la pause, le contrôle sur le match. Et Naldo aide l’équipe à poser la défense avec plus de sérénité ». Des renforts qui étaient attendus et qui donnent déjà satisfaction.