En s’imposant contre Montpellier (1-0) ce vendredi soir en ouverture de la 25e journée de Ligue 1, l’AS Monaco a bouclé une troisième victoire de suite en championnat. Un succès qui lui permet de monter à la 5e place, à trois points du podium. Après la rencontre, Robert Moreno a affiché sa satisfaction.

« C’est le meilleur match de Monaco. Ne pas prendre de but, c’est très important. On y est parvenu. Si on ne défend pas bien, on peut prendre un but. Il y a une implication de toute l’équipe, surtout sur la fin de rencontre », a déclaré l’ex-sélectionneur de La Roja. Une dynamique que le technicien espagnol et ses joueurs espèrent voir continuer lors de la prochaine journée de Ligue 1 sur le terrain de Dijon.