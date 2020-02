Le Stade Louis II ouvrait cette 25e journée avec deux équipes en course pour l’Europe. Respectivement 7e et 5e au coup d’envoi avec seulement deux points d’écart, Monaco recevait Montpellier pour une rencontre qui s’annonçait indécise. Encore sur le chemin de la rédemption, les Asémistes alignaient une sorte de 4-3-3 assez offensif avec un Golovin titulaire au milieu derrière un trio Jovetic-Ben Yedder-Slimani avec le Monténégrin un peu plus en retrait. En défense, Robert Moreno faisait confiance à Aguilar et Ballo-Touré sur les côtés, ainsi qu’à une paire Glik-Maripan dans l’axe. En face, Der Zakarian devait revoir ses plans avec les absences de Rulli dans les buts, Sambia et Delort, tous suspendus. Laborde évoluait seul en pointe avec Mollet et Ferri un cran en dessous.

Les premières minutes de la rencontre donnaient le ton. Dès la 2e minute, Le Tallec sauvait son camp en dégageant un ballon sur sa ligne. À l’origine, Golovin avait décalé Slimani dont le centre avait obligé Bertaud à une sortie risquée. En rôdeur, le Russe pensait déjà ouvrir son compteur... Sans attendre, le MHSC répondait par l’intermédiaire de Mollet dont la frappe se heurtait au pied de Lecomte (6e). Les deux équipes laissaient de grands espaces entre les lignes ce qui profitait au spectacle. Golovin partait à nouveau à grandes enjambées. Un appui sur Ben Yedder plus tard et la frappe de Slimani trouvait les gants de Bertaud (17e). Le tableau d’affichage ne bougeait pas malgré les actions dangereuses qui se multipliaient.

Monaco enchaîne une troisième victoire de suite

Il y avait ce tacle désespéré de Glik devant Ferri (25e), les têtes de Savanier (33e), puis de Slimani (36e), cette magnifique frappe enroulée de Jovetic échouant à quelques centimètres du poteau (38e) ou encore cette tentative en angle fermé de Ben Yedder (40e). Jovetic ne parvenait toujours pas à accrocher le cadre (45e+1) mais c’est surtout cette nouvelle opportunité de Golovin qui donnait quelques regrets aux Monégasques. À la réception d’un centre d’Aguilar, Slimani voyait Souquet repousser sur sa ligne dans les pieds du Russe, tout seul aux six mètres, qui manquait l’immanquable (27e). La seconde période repartait sur les mêmes bases offensives, et cette fois-ci, les joueurs du Rocher trouvaient enfin l’ouverture.

Sur ce corner de Golovin, Slimani prenait le meilleur sur Hilton et plaçait une tête piquée imparable (1-0, 52e). Il marquait là son 9e but de la saison. Déjà ouverte, cette rencontre ne baissait pas en intensité, les Montpelliérains se livrant toujours davantage. Monaco avait même très chaud sur cette combinaison dans la surface entre Laborde et Mollet. L’entrant Yun était même à deux doigts d’égaliser sans ce contre d’Aguilar (65e). L’ASM finissait tout de même plus fort face au manque de fraîcheur adverse mais manquait le break entre cette énorme frappe de Bakayoko pleine barre (70e) et ce dégagement à la sauve-qui-peut de Souquet dans ses six mètres (72e). Slimani ne pouvait reprendre ce ballon astucieux de Golovin (79e). Pire encore, Keita Baldé, à peine entré, ratait une énorme situation sur un service parfait de Slimani puis de Ben Yedder (90e). Monaco ne le regrettait pas et ce court mais précieux succès lui permettait de prendre la 5e place, celle-là même qu’occupait Montpellier.

