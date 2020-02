Prêté cette saison par la Real Sociedad à Montpellier, Geronimo Rulli (27 ans) réalise un exercice intéressant en Ligue 1. Le portier argentin est titulaire indiscutable (20 matches) et comble plutôt bien le vide laissé par le départ de Benjamin Lecomte. Pour autant, il n’est pas sûr de poursuivre l’aventure.

Preuve en est, il change d’agent comme il l’a annoncé sur les réseaux sociaux et prépare sa sortie l’été prochain. D’après Mundo Deportivo, le MHSC voudrait bien le conserver mais n’est pas prêt à mettre les 10 M€ exigés par l’option d’achat. Rulli s’avance vers un probable retour à la Real, qui ne souhaite plus vraiment de lui. Le club basque est satisfait de ses deux portiers Alex Remiro et Moyá.