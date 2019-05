Relégué en Championship à l’issue de la saison, Huddersfield Town prépare l’après. Le club lanterne rouge de Premier League vient de publier la liste des joueurs qu’il souhaite conserver l’an prochain et de ceux qu’il libère. Si Jonas Lössl - qui selon nos informations devrait s’engager avec Everton -, Erik Durm, Danny Williams, Jack Payne et Laurent Depoitre vont quitter les Terriers, auteur de 22 apparitions (1 but, 1 passe décisive) en Premier League cette saison, Isaac Mbenza devrait lui prolonger l’aventure !

Prêté avec option d’achat par Montpellier depuis l’été dernier, l’ailier belge de 23 ans sera l’objet d’un transfert définitif de la part du club anglais dans les prochains jours. Ce dernier l’a annoncé sur son site : « les prêts d’Isaac Mbenza et de Jason Puncheon prendront fin, mais le club prendra l’option de rendre le déménagement de Mbenza permanent cet été. Les démarches administratives pour rendre cet accord officiel ne sont pas encore terminées », peut-on lire dans un communiqué. L’été dernier, un transfert de 15 millions d’euros avait été évoqué, avant que le prêt ne soit finalement acté.

The loan spells of Isaac Mbenza will come to an end, although #htafc will take the option to make the winger's move a permanent one this summer.

The paperwork on that deal is still to be completed.

