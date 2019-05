Grâce à sa belle victoire acquise hier soir à Geoffroy-Guichard contre l’ASSE (0-1), Montpellier revient à quatre points de son adversaire de la veille, à deux journées de la fin du championnat. Si un tel retard de quatre points peut paraître insurmontable à rattraper (il suffit à Saint-Étienne de gagner un match pour assurer sa 4e place), l’entraîneur du MHSC, Michel Der Zakarian, veut continuer à croire à une qualification pour la prochaine Ligue Europa : « La victoire est amplement méritée, a confié le tacticien franco-arménien, dans des propos rapportés par L’Équipe. Du début à la fin, nous étions venus pour aller chercher très haut les Stéphanois. Nous les avons empêchés de s’exprimer. C’est dû à la qualité de notre match. Il y a eu des centres dangereux de Saint-Étienne, quelques tirs mais nous avons très bien défendu. En revanche, nous avons eu des situations pour aggraver le score. Nous avons livré un gros match. Nous revenons à quatre points et ce n’est pas fini (pour l’Europe). »

« Tout m’a plu dans ce match et notamment notre gros mental, a-t-il continué. Nous avons fait la performance qu’il fallait pour gagner dans le Chaudron où Saint-Étienne n’a pas perdu souvent. L’exclusion de Daniel Congré est très sévère. Ensuite, Cabella a été exclu et nous avons marqué. Je suis content que Gaëtan Laborde ait marqué. On pensait que Saint-Étienne serait en Ligue des Champions ce soir et il n’y est pas. »