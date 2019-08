Voulant trouver un remplaçant à Benjamin Lecomte qui est parti à l’AS Monaco, le Montpellier HSC a activé plusieurs pistes. Ainsi, Édouard Mendy, Thomas Didillon et Robin Olsen ont été contactés par les Héraultais. C’est d’ailleurs le dernier nommé qui est le plus proche de rejoindre le club.

Un accord aurait même été trouvé entre les différentes parties selon Sky Italia. On se dirige donc vers un prêt payant de 1,2 millions d’euros avec option d’achat fixée à 7 millions d’euros pour le joueur de l’AS Roma. Plus tôt dans la journée, Sport Italia avait annoncé des discussions avec le portier argentin de la Real Sociedad, Geronimo Rulli (27 ans). France Bleu Hérault avait confirmé ces informations.

#Roma : #Olsen ha accordo con il #Montpellier. Le cifre dell’accordo : 1 mln di prestito e diritto di riscatto per ulteriori 6. #Petrachi vorrebbe 100k in più sul prestito e per questo l’affare non è concluso. L’alternativa è #Rulli se dovesse saltare. #Sportitaliamercato

— Gianluigi Longari (@Glongari) August 9, 2019