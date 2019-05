Le jeune défenseur de l’Ajax Amsterdam, Matthijs de Ligt, va très probablement signer au FC Barcelone cet été, où il rejoindra son coéquipier Frenkie de Jong. Mais avant que le club catalan ne prenne la pole position dans son dossier, De Ligt avait aussi été approché par Manchester United. Selon le Daily Mirror, le club mancunien aurait décidé de ne pas aller loin dans les négociations pour le capitaine amstellodamois, pour une raison qui peut paraître surprenante : les dirigeants de MU s’inquiétaient pour son poids.

Le quotidien britannique explique ainsi que Marcel Bout, l’un des recruteurs de Manchester United, a été impressionné par les performances de Matthijs de Ligt, et l’aurait recommandé à sa direction, tout en précisant qu’il s’inquiétait pour son développement physique, car le père du Néerlandais est obèse et il avait peur que son fils connaisse la même évolution. Un surpoids de De Ligt aurait inévitablement conduit à une baisse de son endurance et de ses performances, ce qui aurait poussé le staff mancunien à lâcher prise sur le dossier.