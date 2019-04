L’Ajax réalise un parcours pour le moins admirable en Ligue des Champions. Les Amstellodamois se sont qualifiés pour les demi-finales de la compétition après avoir sorti le Real Madrid, puis la Juventus, et affronteront le vainqueur du duel Manchester City - Tottenham au prochain tour. Mais du côté d’Amsterdam, on est conscient que ce parcours risque aussi de coûter cher en vue du mercato estival, avec de nombreux joueurs qui se montrent sous le meilleur visage dans la plus prestigieuse des compétitions.

Frenkie de Jong va ainsi rejoindre le FC Barcelone pour un montant environnant les 75 millions d’euros, les Catalans ayant déjà officialisé la transaction. D’autres comme David Neres, Hakim Ziyech ou Donny van de Beek sont également suivis par des grosses formations du Vieux Continent. Mais c’est surtout sur l’avenir de Matthijs de Ligt, le taulier de la défense du haut de ses 19 ans, que tous les regards se portent en ce moment. L’international néerlandais est notamment suivi par le FC Barcelone, la Juventus et le Bayern, et un départ est inévitable, comme l’a déjà reconnu son coach la semaine dernière : « il n’y a aucune chance pour que De Ligt continue à l’Ajax. Il y a trop de clubs intéressés par lui. Il nous quittera cet été mais je ne sais pas s’il ira au Bayern ou au Barça ».

Le Barça déboursera 80 millions d’euros

Les derniers indices, avec des déclarations de dirigeants barcelonais qui affirmaient savoir où jouerait de Ligt la saison prochaine, laissaient cependant penser que c’est du côté de la Catalogne qu’allait s’écrire l’avenir de la pépite. Et ce sera bien le cas si on se fie aux informations d’ESPN. Le média annonce que - selon des sources du club néerlandais - le Barça va bien signer Matthijs de Ligt et qu’un accord entre les Catalans et l’Ajax est tout proche. La situation serait sous contrôle pour le Barça, notamment parce que le joueur souhaite rejoindre le club.

Le Barça est en contact régulier avec Mino Raiola, l’agent du joueur, mais avance doucement afin de respecter la fin de saison de l’Ajax, club qui a encore beaucoup de choses à jouer, tout en ne voulant pas déconcentrer ses joueurs. Toujours selon ESPN, le leader du championnat espagnol va payer un montant proche des 80 millions d’euros pour s’offrir celui qui est présenté comme le futur meilleur défenseur de la planète. Avec Frenkie de Jong et Matthijs de Ligt, le FC Barcelone s’assure un avenir plutôt orangé mais surtout brillant...