Alexis Sánchez se rapproche un peu plus de l’Inter Milan. Manchester United et les Nerazzurri discutent pour un prêt payant de 15 M€ mais les tractations continuent entre les deux clubs. Alors que les derniers échos évoquaient que les pensionnaires de Serie A prendraient en charge la moitié du salaire du Chilien, lui qui émarge à 390 000€ par semaine, mais les Red Devils veulent une prise en charge plus importante indique The Telegraph.

L’accord n’est pas évident à trouver entre les différentes parties, United espère convaincre l’Inter d’inclure différentes clauses qui gonfleraient l’indemnité du prêt (82 000€ par match joué). L’équipe d’Antonio Conte veut conclure le deal d’ici la fin de semaine.

