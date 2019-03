Arrivé en décembre dernier sur le banc de Manchester United, Ole Gunnar Solskjær s’est mis à peu près tout le monde dans la poche là-bas, puisque les Red Devils revivent sous ses ordres, eux qui sont 5e de Premier League et en quart de finale de C1 (où ils affronteront le Barça).Alors qu’il devrait bientôt prolonger son contrat chez les Mancuniens, un ancien pensionnaire d’Old Trafford s’est toutefois montré sceptique vis-à-vis du Norvégien.

Louis van Gaal, l’ex-entraîneur de MU (entre 2014 et 2016, où il a connu un passage mitigé), n’est pas convaincu par Solskjær, estimant qu’il ne se base que sur le travail accompli par son prédécesseur, José Mourinho : « Il est vrai que Solskjær a changé la position de Paul Pogba, a confié le Néerlandais, dans des propos rapportés par le Daily Star. Mais la façon dont Manchester United joue maintenant, c’est un football défensif et de contre-attaques. Si vous l’aimez, vous l’aimez. Si vous pensez que c’est plus excitant que mon système d’attaque ennuyeux, OK. Mais ce n’est pas ma vérité. Ils peuvent gagner la Ligue des Champions parce qu’ils jouent un système défensif et qu’il est très difficile de les battre, ce qui, que cela vous plaise ou non, est le fruit du travail de Mourinho. »