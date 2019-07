C’est un serpent de mer, Marcos Rojo (29 ans) est annoncé dans le viseur de clubs de Ligue 1 par ESPN. Ces derniers mois déjà, le défenseur gaucher a été cité dans l’orbite de plusieurs écuries tricolores, comme l’Olympique de Marseille en avril.

La publication britannique avance en tout cas que l’international albiceleste (60 sélections, 3 buts) a pris la décision de quitter Old Trafford cet été, et ce, alors que son bail s’étend jusqu’en juin 2021. ESPN précise que l’ancien du Sporting CP possède également des touches en Italie et en Espagne.

