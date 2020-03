Manchester United et ses fans peuvent avoir le sourire. Blessé sérieusement au dos mi-janvier, Marcus Rashford pourrait revenir avant la fin de la saison. C’est en tout cas ce que confirme le Manchester Evening News après que MU ait pris part des résultats des derniers examens médicaux de l’attaquant. Cela intervient alors qu’avant le match aller contre le Club Bruges en Ligue Europa, Ole Gunnar Solskjaer montrait publiquement son inquiétude sur une possible fin de saison de son joueur.

« J’espère qu’il jouera cette saison. Ça prend du temps, je ne suis pas médecin. J’espérais qu’il récupérerait plus vite que ça. Il en a encore pour quelques mois, définitivement. S’il n’est pas assez en forme, il n’ira pas (à l’Euro ndlr) » déclarait-il. Une bonne nouvelle pour Manchester United et Gareth Southgate. Le sélectionneur des Three Lions peut garder un espoir de compter sur Marcus Rashford pour l’Euro 2020, qui débute le 12 juin.