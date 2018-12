C’est une véritable petite bombe qui vient de tomber sur la planète football. José Mourinho n’est plus l’entraîneur de Manchester United depuis ce mardi midi et ne sera donc pas sur le banc contre Cardiff ce samedi.

Selon les informations de Skysports, c’est Michaël Carrick, l’ancien milieu de terrain des Red Devils, qui devrait jouer les intérimaires jusqu’en fin de saison afin que les dirigeants mancuniens y voient plus clair et recrute un nouvel entraîneur.

