Lors du dernier mercato hivernal, Manchester United a dû faire face à l’absence de Marcus Rashford (22 ans), qui souffre d’une fracture de fatigue du dos et dont l’état de santé inquiète outre-Manche en vue de l’Euro 2020. Pour pallier cet éventuel forfait jusqu’à la fin de la saison, les Red Devils ont misé sur Odion Ighalo (30 ans), prêté jusqu’au terme de l’exercice 2019-2020 par le Shanghai Shenhua. Mais aucune option d’achat n’est assortie dans cette affaire et Ole Gunnar Solskjaer veut voir plus grand.

Selon les informations de l’Evening Standard, le manager norvégien doit dresser une liste de plusieurs noms à ses dirigeants dans l’optique du mercato estival à l’issue de la saison. Alors qu’Erling Håland a préféré rejoindre le Borussia Dortmund plutôt que les pensionnaires d’Old Trafford, OGS souhaiterait faire venir Moussa Dembélé (23 ans), l’attaquant français sous contrat jusqu’en juin 2023 avec l’OL, ou encore Timo Werner (23 ans), le meilleur buteur du RB Leipzig lié avec le club allemand jusqu’en juin 2023, dans les prochains mois. Reste à savoir qui sera placé en tête de liste dans les prochains mois, alors que Manchester United devra, quoiqu’il arrive, sortir le chéquier pour attirer des joueurs dans ses rangs. Sans oublier que Jadon Sancho fait partie des cibles principales du club mancunien, qui pointe à la 5e place de Premier League.