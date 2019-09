Romelu Lukaku et Alexis Sánchez partis, Manchester United se reconstruit en misant sur les jeunes cette saison. Et Mason Greenwood (17 ans) s’est distingué en sauvant les Red Devils d’un faux pas contre Astana (1-0) en Europa League, jeudi soir.

Et après cette rencontre, Ole Gunnar Solskjær a confié que l’attaquant aurait un rôle à jouer cette saison : « Bien sûr, il est naturel pour lui de jouer au football, naturel pour lui de marquer des buts, d’être dans et autour de la surface. Il a montré aujourd’hui (hier) un aperçu de ce qu’il peut devenir. Je pense qu’il va être important pour nous cette saison, a commenté le coach norvégien par des propos rapportés par Sky Sports. Il n’a pas beaucoup joué jusqu’à présent, mais il aura ses minutes, il grandira et se développera. »

