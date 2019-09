Pour son entrée en lice dans cette Ligue Europa, l’AS Saint-Etienne effectuait un déplacement compliqué au KAA Gent Stadium pour y affronter la Gantoise. Pour son retour en Europe, l’ASSE s’appuyait sur un 5-3-2 avec le duo Khazri, Hamouma en pointe. Ghislain Printant décidait également de titulariser Yohan Cabaye et Zaydou Youssouf dans l’entrejeu. Côté belge, Jess Thorup optait pour un 4-4-2 avec le duo Depoitre, Yaremchuk en attaque. L’entame de match ne pouvait pas être plus délicate pour les Verts. Bien lancé sur la gauche, Yaremchuk débordait et centrait fort devant le but Kolodziejczak repoussait le danger mais David surgissait et ouvrait le score de la tête (1-0, 2e). Les hommes de Ghislain Printant cueillis à froid, souffraient énormément dans les premières minutes.

Il fallait attendre la 16e pour entrevoir la première opportunité stéphanoise. Debuchy sur la droite lançait Hamouma qui s’infiltrait dans la surface mais butait sur Kaminski. L’ASSE frôlait la correctionnelle sur un corner frappé par Odjidja, Kums à l’extérieur de la surface décochait une belle volée qui passait juste à côté (25e). Les Verts recollaient au score juste avant la pause. Perrin effectuait une transversale pour Hamouma qui servait Khazri. L’international tunisien décochait une lourde frappe qui se logeait dans la lucarne de Kaminski (1-1, 38e). L’ancien Bordelais inscrivait son premier but de la saison. Malheureusement pour les Stéphanois, la Gantoise reprenait les devants avant la pause. Bien alerté côté droit, Depoitre d’une inspiration géniale lançait David dans la surface qui catapultait le cuir au fond des filets (2-1, 43e).

L’AS Roma corrige Basaksehir, Wolfsberger fait sensation à Gladbach

Au retour des vestiaires, Wahbi Khazri sonnait la révolte stéphanoise. Sur un coup-franc bien enveloppé du Tunisien, Kaminski détournait le ballon en corner d’une superbe claquette (51e). Les hommes de Ghislain Printant ne parvenaient pas à créer le danger dans la surface belge. Sur une contre attaque, Yaremchuk sur la droite centrait pour David qui à l’entrée de la surface voyait le cadre se dérober (61e). Saint-Etienne rendait les armes une troisième fois ce soir. Sur un coup-franc tiré par Odjidja, Lustig au second poteau remisait dans l’axe pour Ngadeu-Ngadjui, Perrin devançait le défenseur belge mais marquait contre son camp (3-1, 64e). Alors que les Verts semblaient au bord du gouffre, Kaminski remettait dans le coup ses adversaires. Le portier se loupait sur une passe de Lustig et marquait contre son camp (3-2, 75e). L’ASSE poussait en fin de match mais ne parvenait pas à faire plier l’arrière-garde belge. Dans les ultimes secondes, Trauco centrait pour Beric dans la surface qui se retournait et voyait sa frappe toucher le poteau (90+4).

Dans les autres matchs de la soirée, l’AS Roma frappait fort pour son entrée en lice dans cette Ligue Europa et disposait de Basaksehir (4-0) grâce notamment à une réalisation de Dzeko (58e). Le FC Porto se débarrassait difficilement des Young Boys de Berne (2-1) grâce à un doublé de Soares (8e, 29e). De son côté, Manchester United amoindri par les absences de Paul Pogba et Anthony Martial notamment, a éprouvé les pires difficultés pour l’emporter face à Astana (1-0). Mason Greenwood a délivré les Red Devils peu avant le dernier quart d’heure (1-0, 73e). Dans l’un des chocs de cette soirée, les Glasgow Rangers tiraient leur épingle du jeu face à Feyenoord (1-0) grâce à une réalisation de Ojo (24e). La sensation de la soirée venait d’Allemagne et de Mönchengladbach. Le Borussia à domicile chutait lourdement face à Wolfsberger (0-4). Leitgeb y allait de son doublé (31e, 68e) et contrecarrait déjà les plans de la formation allemande dans cette Ligue Europa.

Retrouvez le film du match sur notre live commenté.

Les résultats des matchs de la soirée

FC Porto 2 - 1 Young Boys Berne : Tiquinho Soares (8e, 29e) pour le FC Porto ; Nsame (15e, s.p.) pour les Young Boys.

Glasgow Rangers 1 - 0 Feyenoord Rotterdam : Ojo (24e) pour les Rangers.

Ludogorets 5 - 1 CSKA Moscou : Wanderson (48e), Lukoki (50e), Keseru (52e, 68e, 73e s.p.) pour Ludogorets ; Diveev (11e) pour le CSKA Moscou.

Espanyol Barcelone 1 - 1 Ferencvaros : Vargas (60e) pour l’Espanyol ; Javi Lopez (10e, csc) pour Ferencvaros.

La Gantoise 3 - 2 Saint-Etienne : David (2e, 43e), Perrin (64e, csc) pour La Gantoise ; Khazri (38e), Kaminski (75e, csc) pour Saint-Etienne.

Wolfsburg 3 - 1 Oleksandria : Arnold (20e), Mehmedi (24e), Brekalo (67e) pour Wolfsburg ; Banada (66e) pour Oleksandria.

Borussia Mönchengladbach 0 - 4 Wolfsberger AC : Weissman (13e), Leitgeb (31e, 68e), Ritzmaier (41e) pour Wolfsberger AC.

AS Roma 4 - 0 Basaksehir : Caicara (42e, csc), Dzeko (58e), Zaniolo (71e), Kluivert (90e+3) pour la Roma.

Slovan Bratislava 4 - 2 Besiktas : Sporar (14e, 58e), Ljubicic (90e+3), Moha (90e+4) pour le Slovan Bratislava ; Ljajic (29e, s.p), Bozhikov (45e+1, csc) pour Besiktas.

Wolverhampton 0 - 1 Braga : Horta (71e) pour Braga.

Partizan Belgrade 2 - 2 AZ Alkmaar : Natcho (42e, s.p., 61e) pour le Partizan ; Stengs (13e), Boadu (67e) pour Alkmaar.

Manchester United 1 - 0 Astana : Greenwood (73e) pour Manchester United.

