Paul Pogba est en forme. Depuis le départ de José Mourinho et l’arrivée d’Ole Gunnar Solskjaer sur le banc de Manchester United, la Pioche revit. L’ancien joueur de la Juventus reste sur une belle série de 9 buts lors de ses 11 derniers matche toutes compétitions confondues. Même si Pogba n’ pas réussi à tirer son épingle du jeu face au PSG en Ligue des Champions (il a été exclu), il demeure une pièce maîtresse de l’équipe mancunienne.

Ce que n’a pas manqué de rappeler son coach en conférence de presse ce vendredi avant le choc face à Liverpool. « C’est un top joueur, je l’ai toujours aimé. C’est un champion du monde, un leader dans un vestiaire, il veut le ballon tout le temps. Mon idée était de le faire jouer afin qu’il exploite au mieux ses qualités. Le PSG l’a marqué, d’autres équipe le feront. Je ne sais pas si Liverpool le fera (...) Il y a différents types de milieu de terrain mais je ne pense pas qu’il y en ait, ne serait-ce qu’un seul, qui rentre dans le même moule. Il peut marquer des buts, il a une excellente technique, sa tête plongeante à Chelsea (2-0) était magnifique. Mais il peut également distribuer des passes quand il décide de rester au milieu. ». Un joueur sur lequel MU doit miser et construire à l’avenir. « Ils (Pogba et Lingard) sont assez jeunes pour rester ici de nombreuses années, mais vous avez Matic et Herrera qui sont complémentaires à Paul car vous ne pouvez pas mettre 11 Ronaldo ou Messi sur le terrain ». Le Frenchy sera très attendu dimanche à l’occasion du choc face à Liverpool (match à suivre en live commenté sur notre site)