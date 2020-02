Manchester United a longtemps cherché un attaquant capable de palier l’absence de Marcus Rashford, victime d’une fracture de fatigue au dos, au cours du mercato hivernal. Mais les Red Devils, qui s’intéressaient à Edinson Cavani (32 ans) notamment, ont peiné à accomplir leur tâche et ont finalement obtenu le prêt d’Odion Ighalo (30 ans) dans les toutes dernières heures du marché des transferts. Passé par Watford (2014-2017), l’international nigérian (35 sélections, 17 buts) est prêté par le Shanghai Shenhua pour les six prochains mois sans option d’achat au club mancunien.

Après le match nul face à Wolverhampton (0-0) à Old Trafford où son équipe est restée muette, ce samedi, Ole Gunnar Solskjaer a précisé que le recrutement d’Odion Ighalo serait bénéfique à Manchester United, dans des propos rapportés par l’Evening Standard : « c’est un style d’attaquant différent, un buteur confirmé avec une présence physique importante (Ighalo mesure 1,88m, ndlr). Cela nous offre une chance de de reposer Mason (Greenwood) et Anthony (Martial). Nous voulons akker loin en Ligue Europa et en FA Cup. C’était important pour nous d’avoir un autre type d’attaquant à utiliser. Marcus (Rashford) est blessé pour un petit moment et avec lui en secours, nous sommes une équipe différente ». Contrairement à l’autre recrue Bruno Fernandes (25 ans), Odion Ighalo, qui a marqué 40 fois en 100 apparitions avec le maillot de Watford, ne figurait pas dans le groupe face au Wolves, ce samedi.