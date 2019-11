La classe biberon de Manchester United n’aura pas résisté à Astana (2-1) jeudi en Ligue Europa. Pour ce déplacement au Kazakhstan, Ole Gunnar Solskjaer avait décidé de se passer de plusieurs joueurs majeurs et de compter sur ses jeunes joueurs. Quelques minutes après la défaite des Red Devils, le manager norvégien de United a donné des nouvelles de Paul Pogba. Blessé à la cheville, le milieu français n’a plus joué depuis le 30 septembre dernier. Son retour sur les terrains est attendu dans les prochains jours.

« Il accélère sa convalescence et nous verrons quand il sera en forme et disponible. Bien sûr, ce sera comme une nouvelle signature pour nous, il n’a pas vraiment été capable de jouer pour nous, alors quand nous le retrouverons, ce sera comme une nouvelle signature de classe mondiale. Paul prêt pour dimanche ? Je ne peux pas le dire maintenant, parce que je ne l’ai pas vu, voyons où il en est quand il reviendra et qu’il s’entraînera avec nous, » a ainsi commenté Solskjaer. On pourrait donc revoir le champion du monde français sur les terrains avant la fin de l’année...