Il y a peu, Zlatan Ibrahimovic, qui cartonne avec le Los Angeles Galaxy, avait fait savoir à Ole Gunnar Solskjaer qu’il était prêt à revenir à Manchester United pour donner un coup de main.

Aujourd’hui, le coach des Red Devils lui a répondu. « Je ne pense que pas que ça va arriver. Il a connu de bons moments avec le club et il a eu une carrière fantastique, mais je ne m’attends pas à le revoir. S’il avait 28 ans et non 38 ans… c’est une grosse différence », a-t-il indiqué en conférence de presse.

