Actuellement huitième de Premier League, Manchester United est à la recherche de sa stabilité au plus haut niveau qu’il n’a plus connu depuis l’ère Sir Alex Ferguson (1986-2013). Pour cela, la direction des Red Devils s’attarde sur l’organigramme du club. Et leur dernier souhait serait de faire revenir une ancienne icône du club, à savoir Edwin van der Sar (48 ans), en tant que directeur du football comme le rapporte le Mirror.

En effet, l’ex-joueur mancunien (2005-2011) est la cible du vice-président exécutif du club Ed Woodward. Cependant, l’ancien gardien international (130 sélections) est actuellement en poste à l’Ajax Amsterdam où il est directeur exécutif. En cas d’offre du club anglais, le Néerlandais pourrait se trouver face à un vrai dilemme. Un départ serait vécu comme une trahison pour les fans de l’Ajax où il possède une grosse réputation pour son travail. Qui plus est, sa femme connaîtrait des problèmes de santé qui ont empêché Van der Sar à un départ, et il se pourrait que ce soit encore trop tôt pour penser à changer d’air.

