Après une saison décevante, Manchester United compte bien se renforcer pour relever la tête lors du prochain exercice. Mais pour le moment, les Red Devils n’ont recruté qu’un seul joueur : Daniel James, arrivé en provenance de Swansea City. Les pistes ne manquent pas pourtant mais le club anglais n’arrive pas à finaliser les transactions.

Et MU ne pourra pas faire de folies cet été. D’après les informations d’ESPN, les dirigeants mancuniens aurait établi l’enveloppe mercato, et celle-ci serait de 100 millions de livres, soit environ 112M€. En clair, Ole Gunnar Solskjaer devra attendre la vente de certains joueurs pour avoir plus de fonds dans ce marché des transferts estival.

