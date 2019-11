Nabil Fekir était de retour à Lyon. Plus exactement à Villeurbanne. C’est dans cette ville chère à son cœur qu’il a inauguré hier soir la pizzeria "911 Pizza". Entouré de ses proches et de ses amis, le joueur du Betis a pu compter sur le soutien de plusieurs personnalités, à l’image de Kery James et Mokobé, lors d’une soirée riche en animations et parfaitement organisée. Des membres du staff lyonnais ainsi que des joueuses, dont Eugénie Le Sommer et Wendie Renard, étaient également présents. Plusieurs joueurs de l’Olympique Lyonnais, à l’image de Léo Dubois, Houssem Aouar, Martin Terrier, Maxwel Cornet ou encore Amine Gouiri, pour ne citer qu’eux, étaient aussi de la partie. « Ça me fait plaisir qu’ils soient venus. Ce sont des personnes que j’apprécie vraiment. Ça me fait chaud au cœur qu’ils soient là aujourd’hui », a lâché à notre micro le champion du monde 2018. L’occasion pour lui d’en dire plus sur les raisons qui ont motivé sa décision de se lancer ce nouveau challenge. « C’est un projet qui me tenait à cœur, ainsi qu’à ma famille. On essaye de faire quelque chose de différent. On espère que ça va plaire aux gens (...) C’est un projet auquel on réfléchissait avec ma famille et mes amis depuis un moment. On a tout mis en oeuvre pour que cela puisse voir le jour. Aujourd’hui, on est tous très contents ».

Il poursuit : « On se lance dans la restauration, car je pense que c’est un secteur qui marchera toujours. Tant qu’on est sérieux et qu’on fait les choses bien, ça marche toujours. Le plus important, le principal, pour moi, est de faire plaisir aux gens, qu’ils se sentent bien chez nous ». Le footballeur de 26 ans peut être rassuré. Tous les invités conviés hier soir étaient ravis, eux qui ont reçu un accueil chaleureux, un peu à l’image de la famille Fekir. Plus qu’une pizzeria, l’ancien joueur de l’OL souhaitait investir au sein d’une ville qu’il connaît très bien tout en créant de l’emploi. « On a choisi de s’implanter à Villeurbanne, car c’est un bon secteur. J’ai habité ici pendant pas mal d’années. Ce projet s’est présenté à nous. On en a discuté et on est tombé d’accord (...) Le but est aussi de créer de l’emploi. Le plus important est que les gens se sentent bien ici et qu’ils aient un endroit pour se retrouver (...) Pour moi, c’est aussi une façon de rendre ce que j’ai pu avoir ». Le Français se lance donc dans les affaires. A-t-il pris des conseils auprès de Jean-Michel Aulas, un homme qui excelle dans ce domaine ? « Non (sourire). Je suis encore très loin du président Aulas. Je ne dirais pas que je suis un homme d’affaires. On essaye de faire les choses bien et on verra ensuite », explique très humblement Nabil Fekir, dont la pizzeria n’est pas sur le thème du football. « Non, il n’y aura pas de pizza Fekir (sourire). C’est un restaurant sur le thème New York. Il y aura de tout. Il y aura des pizzas, des hamburgers, etc... ». Pour y goûter, rendez-vous au "911 Pizza" !

"911 Pizza" ,158 Cours Emile Zola à Villeurbanne