Lors de la convention du football professionnel à Cannes, les acteurs de Ligue 1 et de Ligue 2 défilent au micro de Canal Plus. C’est le cas de Waldemar Kita, le président du FC Nantes. Celui-ci s’est exprimé à propos de Jocelyn Gourvennec.

« Je le suis depuis dix ans quand il a commencé à La Roche. C’était le choix numéro un au départ, depuis plusieurs semaines mêmes que je l’ai vu et qu’on a discuté. Aujourd’hui, ça ne bloque pas. C’est une question d’analyse de la situation, de voir comment nous pouvons progresser ensemble. Je veux que celui qui vient réussisse encore plus maintenant. Je veux absolument que ça marche, je veux lui donner tous les moyens. Moi, j’aimerais bien que certaines décisions soient prises avant la fin de la saison. C’est important pour lui et c’est important pour nous », a avancé le président des Canaris.