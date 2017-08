Sergio Conceição a déçu pas mal de monde à Nantes. Malgré le redressement spectaculaire du club orchestré par le Portugais la saison dernière, beaucoup lui en veulent d’être parti au début du mercato, quelques jours seulement après avoir signé une prolongation de contrat. Interrogé par L’Equipe sur la saison à venir, Valentin Rongier en a profité pour glisser un petit tacle à son ancien coach. Il estime notamment que Ranieri est un plus grand technicien.

« Je ne m’attendais pas du tout au départ de Conceição, surtout après qu’on se soit dit ‘au revoir, bonnes vacances’. C’est un peu frustrant quand on met des bases en place avec un coach et qu’on sait comment il fonctionne. Mais il faut tirer un grand coup de chapeau au président, qui ne s’est pas laissé abattre et a tapé encore plus haut. Même si Conceição est un très bon entraîneur, le palmarès de Ranieri est bien au-dessus. »