Le capitaine du FC Nantes Valentin Rongier (24 ans) va peut-être disputer son dernier match avec les Canaris vendredi à la Beaujoire face à Strasbourg (38e journée de Ligue 1). Le milieu de terrain, titularisé à trente-cinq reprises cette saison (4 buts marqués), pourrait quitter Nantes cet été. Présent en conférence de presse ce mercredi, l’intéressé s’est montré très mystérieux sur son avenir.

« Je ne vais pas vivre ce match comme si c’était le dernier, déjà parce que je ne sais pas si ça sera mon dernier. Je n’ai pas signé ailleurs. Si un projet me convient, le président me laissera partir. On en a déjà discuté, on a un accord moral, » a commenté Rongier. Pour rappel, le numéro 28 nantais est sous contrat jusqu’en juin 2022 avec les Canaris.