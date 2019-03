Il a quelques jours, 20 Minutes et Ouest-France annonçaient que Waldemar Kita réfléchissait sérieusement à son avenir. Si un prix de 70 M€ était annoncé, Yoann Joubert, ancien associé du président nantais sur le sujet YelloPark, s’est déclaré intéressé pour prendre sa succession.

Et qui de mieux que le principal intéressé pour évoquer cette situation ? Contacté par 20 Minutes, l’entourage de Waldemar Kita a déclaré que « le club n’était pas à vendre, à moins qu’une offre de 100 M€ n’arrive sur la table ». Ce dernier souhaite continuer avec son club, qu’il a rejoint il y a 12 ans, et s’est montré déçu des déclarations de Yoann Joubert : « Le club n’est de toute façon pas à vendre, et encore moins à lui ». Ambiance chez les Canaris.