La carrière de Jordan Veretout prend une nouvelle ampleur depuis qu’il a rejoint l’Italie, et la Fiorentina, il y a deux ans. Devenu un joueur majeur de la Viola, le milieu de terrain français de 26 ans a suscité la convoitise de plusieurs clubs de plus grande envergure. Et selon le journal italien Il Mattino, tout serait bouclé avec le Napoli.

En effet, l’ancien Nantais, passé également par Saint-Etienne et Aston Villa, aurait trouvé un accord avec Naples autour d’un contrat portant sur cinq années, avec une rémunération de 1,9 M€ par an. Considéré comme un objectif prioritaire du club napolitain, qui se prépare à perdre Allan cet été, Veretout pourrait donc disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. À condition que Naples trouve un accord avec la Fiorentina, qui réclame près de 25 M€ pour son joueur.