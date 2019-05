C’est un vrai coup dur pour le Napoli. Qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, le club italien ne pourra pas jouer la plus prestigieuse des compétitions européennes dans son mythique stade de San Paolo. C’est la fédération italienne qui l’a annoncé sur son site internet.

C’est une décision de l’UEFA. Elle estime que l’enceinte napolitaine n’est plus aux normes pour accueillir les matches à un tel niveau. Les Partenopei sont contraints d’aller disputer leur match "à domicile" au stade de Bologne Renato Dall’Ara, soit à plus de 550 kilomètres plus au nord. Pratique.