À 23 ans, Fabian Ruiz est l’un des jeunes joueurs les plus courtisés du Napoli. Le Real Madrid, le Barça, le Paris Saint-Germain et même Manchester City seraient intéressés par le profil du milieu de terrain espagnol. En Italie, le futur de l’ancien pensionnaire du Betis est donc un sujet brûlant, d’autant que l’intéressé refuserait de prolonger un bail courant déjà jusqu’en 2023. Le Napoli doit-il craindre un départ l’été prochain ? Interrogée par nos soins, l’agence représentant le joueur a préféré botter en touche, mais a quand même reconnu que les marques d’intérêts étaient nombreuses.

« Le fait est que Fabian est tranquille à Naples et il ne se concentre que sur son équipe et sur ses convocations en équipe d’Espagne. Beaucoup de noms d’équipes, et pas des moindres, sont citées, mais quand le moment arrivera, le joueur et son agent décideront de la meilleure option pour le futur. Fabian est un joueur de qualité que beaucoup de clubs aimeraient avoir. Beaucoup d’équipes ont manifesté leur intérêt auprès de son agent. Quant aux rumeurs sur son absence de prolongation, ça ne regarde que le joueur et le club. » C’est dit.