Il est l’un des meilleurs joueurs rennais cette saison et forcément de plus grands clubs se renseignent sur Benjamin Bourigeaud (25 ans). Naples a notamment été séduit pour le milieu de terrain, auteur de 6 buts et 5 passes décisives en 34 matches de Ligue 1.

D’après les informations de Sky Sport Italia, le représentant du joueur, Danijel Ljuboja, a déjà rencontré ce dimanche le directeur sportif du club italien Cristiano Giuntoli. Les profils d’Ismaël Bennacer (Empoli) et Agustín Almendra (Boca) sont aussi suivis par les Partenopei, précise le média.