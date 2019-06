Prêté pour cette saison au Napoli par Arsenal, David Ospina devrait rester en Italie la saison prochaine. Dernièrement, Sky Italia expliquait que le club napolitain avait exercé son droit de rachat pour conserver le portier colombien. Et le portier âgé de 30 ans semble très impliqué chez les Partenopei. Après la victoire de la Colombie face au Qatar en Copa América, ce dernier a en effet expliqué qu’il parlait avec sa direction pour faire venir son compatriote James Rodriguez au Napoli.

« J’aide le président De Laurentiis dans cette affaire. Nous verrons ce que nous pouvons faire mais à la fin, ça sera James qui prendra la décision. Ce serait formidable de pouvoir compter sur lui pour attendre nos objectifs. Nous attendons qu’il prenne sa décision. Et nous espérons que ça sera la meilleure pour lui. (...) Il sait que c’est une grande équipe et il aimerait bien venir. Il doit prendre une décision pour sa vie et sa carrière, mais pour le moment il se concentre sur la Copa América », a lâché l’ancien gardien de l’OGC Nice dans des propos relayés par le Corriere dello Sport.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10