La 18e journée de Serie A se termine ce soir avec un duel de haut de tableau entre le Napoli et surtout l’Inter Milan. Suite à la victoire de la Juventus contre Cagliari en milieu d’après-midi, les Nerazzurri ont l’occasion de reprendre provisoirement les commandes du championnat.

A domicile, le Napoli opte pour un 4-3-3 avec Alex Meret dans les buts. Elseid Hysaj, Giovanni Di Lorenzo, Kostas Manolas et Mario Rui forment la défense. Aligné en sentinelle, Fabian Ruiz est accompagné au milieu par Allan et Piotr Zielinski. Enfin, José Callejon, Arkadiusz Milik et Lorenzo Insigne composent le trident offensif.

De son côté, l’Inter Milan décide de s’établir dans un 3-5-2 avec Samir Handanovic devant les cages. Le gardien slovène est devancé par Alessandro Bastoni, Stefan de Vrij et Milan Skriniar. Les rôles de pistons sont assurés par Antonio Candreva et Cristiano Biraghi alors qu’on retrouve Roberto Gagliardini, Marcelo Brozovic et Matias Vecino au cœur du jeu. Enfin, l’attaque voit l’association de Romelu Lukaku et Lautaro Martinez.

Les compositions :

Napoli : Meret - Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Rui - Allan, Ruiz, Zielinski - Callejon, Milik, Insigne

Inter Milan : Handanovic - Bastoni, De Vrij, Skriniar - Candreva, Gagliardini, Brozovic, Vecino, Biraghi - Lukaku, Martinez