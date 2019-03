Après une saison passée au LOSC, Kévin Malcuit a décidé de quitter la Ligue 1 pour tenter l’aventure en Serie A du côté du Napoli. En concurrence avec Elseid Hysaj et Nikola Maksimovic pour le poste de latéral droit, le joueur de 27 ans a réalisé 16 apparitions toutes compétitions confondues. Et s’il a quitté l’Hexagone, ce n’est pas pour rien. Interrogé sur l’équipe de France par France Football, le principal concerné a en effet expliqué qu’il pensait aux Bleus.

« Les Bleus, c’est un rêve et un objectif. C’est aussi cela qui a dicté mon dernier choix de carrière. Je suis au Napoli car je sais pertinemment que pour espérer accrocher le wagon des Bleus, cela passe par un grand club et des grands matches. Évidemment, le sélectionneur fait ses choix. Quant à moi, je me dois de rester sur ma lancée actuelle », a lâché l’ancien latéral du LOSC.