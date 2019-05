Le titre de champion d’Angleterre sera remporté par Manchester City ou Liverpool. A deux journées de la fin, les deux équipes se tiennent en un point et la pression est à son paroxysme. En déplacement ce soir sur la pelouse de Newcastle, les Reds ont l’occasion de prendre provisoirement la tête du championnat. Pour cela, il faudra prendre la mesure des Magpies de Rafael Benitez.

A domicile, Newcastle se présente dans un 3-4-3 avec Martin Dubravka dans les cages. Le Slovaque est épaulé par Fabian Schär, Jamaal Lascelles et Paul Dummett en défense. Javier Manquillo et Matt Ritchie assurent les rôles de piston tandis que Ki Sung-Yueng et Isaac Hayden prennent place au cœur du jeu. Enfin, Ayoze Perez et Christian Atsu sont associés à Salomon Rondon en attaque.

De son côté, Liverpool s’articule dans son fidèle 4-3-3 avec Alisson Becker dans les buts. Trent Alexander-Arnold, Dejan Lovren, Virgil van Dijk et Andrew Robertson composent l’arrière-garde des Reds. Aligné en sentinelle, Fabinho est épaulé par Jordan Henderson et Georginio Wijnaldum. Enfin, Mohamed Salah et Sadio Mané accompagnent Daniel Sturridge sur le front de l’attaque.

Les compositions :

Newcastle United : Dubravka - Schär, Lascelles, Dummett - Manquillo, Sung-Yueng, Hayden, Ritchie - Perez, Rondon, Atsu

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Wijnaldum - Salah, Sturridge, Mané