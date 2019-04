Alors que Neymar a repris l’entraînement mercredi dernier au Paris Saint-Germain, son compatriote Adriano, qui a évolué trois ans avec lui au FC Barcelone (entre 2013 et 2016), a dévoilé que la star du PSG a regretté son départ du club catalan lorsqu’il a rallié le PSG, en 2017.

« Tous ceux qui sont passés à Barcelone et qui sont partis ont regretté, a confié Adriano à l’émission El Larguero. Il est jeune et je pense qu’il a choisi ce qu’il pensait être le mieux pour lui. Je le voyais depuis de nombreuses années au Barça. C’était dommage qu’il soit allé au PSG, mais je lui ai toujours souhaité le meilleur dans sa carrière et dans sa famille. »