Neymar pourrait bien quitter le Paris Saint-Germain cet été 2019. Le Brésilien pourrait retourner au FC Barcelone après deux années passées en Ligue 1. Un championnat qu’il a découvert et où il a brillé. Un championnat où il a aussi croisé de nombreux joueurs.

Lors d’un entretien à Oh My Goal, le numéro 10 a dévoilé le nom du meilleur joueur qu’il a affronté en L1. « J’aime vraiment Nabil Fekir qui joue à Lyon. J’aime comment il joue ». Les deux hommes pourraient se retrouver en Liga si Ney venait à rejoindre le Barça et si Fekir s’engage en faveur du Betis.

