Le père de la star brésilienne est sorti du silence plus tôt dans la journée, à Édimbourg, à l’occasion d’une conférence ayant pour thème le droit du sport. Quelques déclarations sont sorties dans la presse : « un Brésilien ne veut être que là où il est heureux. Et il y était très heureux (à Barcelone). Quand ses amis (du Barça) lui ont demandé s’il reviendrait, ça l’a touché. En tant qu’agent, on se sent faible quand il n’y a pas de structure permettant de partir et d’arriver. Il n’y avait pas de clause libératoire ce qui a rendu les choses très difficiles. Nous nous sommes battus pour trouver un terrain d’entente. Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes pour lui ».

Mais ce n’est pas tout, puisque Fox Sports rapporte une autre phrase prononcée aujourd’hui par Neymar Senior, qui remet une pièce dans la machine dans le feuilleton Neymar : « les négociations entre clubs ne sont pas terminées ». De drôles de déclarations, surtout lorsqu’on sait que Josep Maria Bartomeu a dit que le Parisien ne serait pas recruté en janvier. Une chose est sûre, on va encore avoir notre dose de Neymar pendant le mercato hivernal !

