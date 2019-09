Le Barça a connu un été avec des hauts et des bas. Après avoir fait venir Frenkie de Jong et Antoine Griezmann, l’écurie catalane avait fait le plus dur. Il restait à trouver un latéral gauche capable de suppléer Jordi Alba et le tour était joué. Junior Firpo a rempli ces critères. Les jeunes Riqui Puig, Carles Alena, Carlez Peres et Ansu Fati complètent l’effectif blaugrana. Le mercato aurait pu s’arrêter là mais la porte s’est entrouverte avec Neymar. Désireux de quitter le PSG, le Brésilien a fait des pieds et des mains pour revenir en Catalogne et jouer avec ses amis Léo Messi et Luis Suarez. Face à cette opportunité, le Barça a tenté le coup, sans jamais parvenir à boucler le transfert de la star.

Invité à répondre à toutes les questions relatives au dossier Neymar, Josep Bartomeu a livré ses vérités ce vendredi soir. « Il y a eu un moment dans l’été où s’est créé "le cas Neymar". Nous savons que Neymar pouvait partir du PSG et Leonardo avait ouvert les portes à une négociation. Je sais que d’autres clubs ont également négocié, le Barça était l’un d’entre eux. Les négociations n’ont pas abouti car nous ne pouvions pas répondre aux exigences du PSG. (...) L’initiative de faire signer Neymar était sportive. Abidal (directeur sportif), Planes (adjoint d’Abidal), Valverde (l’entraîneur) et les gens du scouting me disaient que si Neymar est sur le marché, ce serait bien d’essayer mais nous n’avons rien promis », a d’abord lâché le président barcelonais, avant d’être plus précis dans le déroulé des négociations.

Le Barça ne bougera pas en janvier pour Neymar

Il a par exemple affirmé que le Barça n’a jamais de lui-même proposé un joueur au PSG pour l’inclure dans la transaction. « Beaucoup de noms sont sortis pour les négociations, mais le Barça n’a jamais mis aucun joueur en échange sur la table. Le PSG l’a fait. Durant les négociations, lorsque de nouvelles demandes du PSG sont apparues, nous avons décidé d’en rester là. (...) Le Barça a tout fait pour que Neymar vienne cet été. Tout le monde a travaillé dessus. Certains me disent que nous avons fait tout cela seulement pour que Sport et Mundo Deportivo aient à donner des nouvelles cet été », s’est ensuite défendu Bartomeu.

Le président du Barça a également évoqué les envies de Neymar pour le futur. Selon lui, le Brésilien ne souhaitait qu’une seule chose : revenir en Catalogne. « Neymar sait qu’il a dit au PSG de ne négocier qu’avec le Barça. Il a fait ce qu’il devait faire, mais il a finalement décidé de continuer à Paris. Il voulait partir mais cette année, il jouera au PSG. Le Real Madrid ? Plus de trois clubs ont tenté de signer Neymar, mais il a répété à maintes reprises au PSG que s’il devait partir, c’était le Barça. (...) Quoi que Dembélé ait décidé, cela ne nous a pas influencé. Il est venu ici avec une terrible envie de triompher. Je le répète, les noms ont été donnés par le PSG », a conclu le patron du Barça, qui s’apprête à quitter son poste à la fin de son second mandat. Avant de partir, Bartomeu a rappelé que Messi n’avait pas demandé le retour de Neymar et que son club ne tentera pas une nouvelle approche en janvier.

