Vendredi, l’OGC Nice accueille le Paris Saint-Germain à l’Allianz Riviera pour le compte de la dixième journée de Ligue 1 (match à suivre en direct commenté sur notre live). Présent en conférence de presse, l’entraîneur du Gym Patrick Vieira a évoqué ce choc qui servira de révélateur à son équipe pour la suite de la saison. Le technicien français attend beaucoup de ses hommes, dans une ambiance qu’il espère bouillante.

« Je ne vous apprendrai rien sur le Paris-SG, sur la qualité individuelle de ses joueurs et sa force collective. C’est une des meilleures équipes d’Europe. N’importe quelle équipe est plus forte avec Neymar, mais même sans lui, ça reste une grande équipe. Ce sera une très belle affiche. On va jouer dans un stade qui sera plein. On doit apporter de l’enthousiasme, de la détermination, de l’agressivité pour emballer ce match et essayer d’avoir le résultat qu’on souhaiterait avoir. Tout en gardant de l’équilibre, » a ainsi confié Vieira.